Veranderingen op til: bibliotheek sluit paar weken Nele Dooms

15 september 2019

10u13 0

Er zijn veranderingen op til in de bibliotheek van Buggenhout. Die zal daarom vanaf eind deze maand een paar weken gesloten zijn. De bib schakelt over naar een nieuw computerprogramma. Dat is ook zo voor de andere Oost-Vlaamse bibliotheken en dat gebeurt begin oktober. Dan start een upgrade waarmee de service naar de lezers moet verbeteren. Zo zullen de bibliotheken van De Leesdijk, waar Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Laarne, Lebbeke, Wetteren, Wichelen en Zele bij aangesloten zijn, in de toekomst nauwer gaan samenwerken. Vanaf oktober treedt ook één gemeenschappelijk reglement voor al deze bibliotheken in voege. “Leners en lezers zijn dan ook meteen lid van elke bibliotheek die bij de Leesdijk aangesloten is en kan zo putten uit de volledige collectie van het samenwerkingsverband”, zegt bibliothecaris Kristien Maes. “Bedoeling is dat materialen ook vlotter te lenen en terug te brengen zijn. Deze service zal mettertijd nog uitbreiden.” Om de overgang naar het nieuwe computersysteem zo vlot mogelijk te laten verlopen, gaat de bibliotheek even dicht vanaf maandag 30 september tot 10 oktober. Omdat tijdens die periode geen boeken te lenen, te verlengen of te reserveren zijn, wordt aangeraden vooraf voldoende materiaal in huis te halen om de leeshonger te stillen. Ook de online service mijnbibliotheek.be zal niet werken.