Velo Vinci-Bodhi Race Team blijft groeien: “Kameraadschap primeert” Nele Dooms

11 december 2019

12u23 0

Het Velo Vinci-Bodhi Race Team, een amateur wielerteam met wortels in Buggenhout, heeft zonet haar nieuwe ploeg voor het seizoen 2020 voorgesteld. Het geloof in het volgende seizoen is groot. “Maar de kameraadschap primeert”, klinkt het.

Oprichter en voorzitter Sven Van Esbroeck uit Buggenhout zag zijn team de voorbije jaren alleen maar groeien. “Het is allemaal begonnen met het maken van een eigen wielershirt om enkele wedstrijden mee te rijden, maar dat is wat uit de hand gelopen”, lacht hij. “In 2016 richtte ik, als renner, mijn een eigen wielerteam op, samen met fietsenzaak Velo Vinci en kledingfabrikant Bodhi Cycling als hoofdsponsors. We telden toen een vijftal renners. Drie jaar later loopt de teller op tot negentien. Dankzij tal van sponsors kunnen wij al deze leden in degelijke omstandigheden, en leuke shirts, laten rondrijden.”

Met ex-prof Jurgen Van Loocke als boegbeeld en een kapitein als Patrick Van Roosbroeck heeft het team meteen ervaring en klasse aan boord. Voor 2020 tekent ook voor het eerst een dame present bij de ploeg. “Doel voor het komende jaar is meer dan tien overwinningen op ons actief schrijven”, zegt Van Esbroeck. “We geloven erin dat we dat kunnen. Maar wat het allerbelangrijkste is bij ons, is de vriendschap. “Deelnemen aan wedstrijden waarin kameraadschap primeert, is het enige wat van tel is.”