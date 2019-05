Veel belangstelling voor Weekend der Spontane Gisting Nele Dooms

26 mei 2019

Er is dit weekend veel belangstelling voor het Weekend der Spontane Gisting van de Bierpallieters van Buggenhout. Zaterdag zat het een hele dag en avond afgeladen vol in zaal Beukenhof in Opstal. En ook vandaag, zondag, kunnen liefhebbers er nog terecht om te proeven van een heel gamma aan traditionele lambieken, kriekenlambieken, gueuzes, krieken. “Het is uniek dat meer dan honderd verschillende authentieke bieren op één locatie te degusteren zijn”, zegt Pieter Pannecoeck, voorzitter van de Bierpallieters. “We staan op dat vlak hoog aangeschreven in de internationale bierwereld. We ontvangen hier dan ook bierliefhebbers van over de hele wereld. Dit weekend verwelkomen we onder andere bezoekers uit Australië, Canada, Noorwegen, Zweden en Frankrijk. Maar we stellen vast dat we dit jaar enorm veel Belgische bierproevers over de vloer krijgen. Daar zijn we blij mee.” De Bierpallieters kijken ondertussen al uit naar hun dertigjarig jubileum volgend jaar. Daarvoor is een nieuwe gueuze in de maak. Een eerste fles stond al te kijk tijdens het bierweekend en werd overhandigd aan brouwer Frank Boon, een autoriteit op vlak van gueuzes. “Nog een jaar rijpen en onze Gueuze is klaar om te drinken”, zegt Pannecoeck. “Het doet ons uitkijken naar ons feestjaar in 2020.”