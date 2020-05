Vandalen steken afval in brand aan jeugdhuis Bobo: brandweer kan schade binnen voorkomen Koen Baten

18 mei 2020

09u49 0 Buggenhout Afgelopen nacht hebben onbekenden brand gesticht aan jeugdhuis Bobo in het Klaverveld in Buggenhout. Een lading vuilnis en vuilniszakken dat buiten stond ging volledig in vlammen op. Via een smalle gleuf kon de brand zich ook kort binnen verder zetten, maar de brandweer kon de schade beperken.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Het was rond 00.45 uur dat de brand werd opgemerkt aan het jeugdhuis buiten. De brandweer van Buggenhout kwam onmiddellijk ter plaatse en had het vuur snel onder controle. “Via de deur kon de brand wel al wat naar binnen sluipen, maar de schade bleef daar beperkt", aldus Wouter Van Den Broeck. Naast de brandschade is er ook wel wat waterschade binnen. “De brand was bij aankomst goed aan het ontwikkelen, maar we waren er op tijd bij.”

Vermoeden van kwaad opzet wordt zeker niet uitgesloten aangezien het om afval ging dat buiten aan het branden was. Een getuige die even verderop nog aan het werk was zag ook enkele jongemannen plots weglopen. “Een paar minuten voor de brandweer hier was zag ik nog beweging", vertelt ze. Het jeugdhuis werd binnen grondig verlucht. Er raakte niemand gewond. Het is niet duidelijk of de daders al gepakt zijn.

Het jeugdhuis Bobo kreeg het afgelopen jaar al meermaals te kampen met problemen. Er heerste een grote drugsproblematiek en er werd regelmatig gedeald. In februari werd besloten om het jeugdhuis enkele maanden te sluiten. Sindsdien was er dus geen enkele activiteit meer.