Van zaad tot boeket: Florist Ludo plant eigen pluktuin aan Nele Dooms

25 augustus 2020

14u53 2 Buggenhout Verser kan haast niet, de boeketten die florist Ludo Annaert momenteel verkoopt. Rechtstreeks uit zijn eigen pluktuin. Zelfs voor de man die meer dan veertig jaar in het vak zit, is dit een primeur. “Back to the roots, het is een idee dat de coronacrisis me gaf”, zegt hij.

Met die “back to the roots” doelt Ludo Annaert niet alleen op “terug naar de natuur”, maar ook op zijn vader. Die was veertig jaar lang bloemenkweker aan de Broekstraat in Opstal. Ludo startte indertijd zijn bloemenzaak op dezelfde locatie, maar liet het zelf kweken achterwege. “Ik heb altijd gezegd dat dat kweken niets voor mij was. Maar de coronacrisis heeft me weer op andere gedachten gebracht”, zegt hij. “Het was tijdens de lockdown allesbehalve makkelijk om aan bloemen te geraken. En de ruimte had ik toch liggen omdat ik mijn serre afbrak. Resultaat was dat ik liefst 1.800 vierkante meter inzaaide met allerlei soorten bloemen, vooral soorten die commercieel haast niet te vinden zijn.”

Die bloemen staan nu in bloei en Ludo maakt er voor klanten verse boeketten van. Keuze heeft hij uit zonnebloemen, goudbloem, wilde dille, papaver, korenbloem, enzovoort. “Niet gesproeid met pesticiden of insecticiden, niet opgefokt, rechtstreeks van het veld in het boeket. Dit is de korte keten letterlijk in praktijk”, zegt de florist. “En we bewijzen er ook het klimaat nog eens een dienst mee, want voor bijtjes bijvoorbeeld is deze plukweide ideaal. Extra troef van mijn zelf gekweekte bloemen is dat ze in hun natuurlijke vorm groeien. Dat geeft boeketten meer karakter.”

De plukweide wordt een blijver. Meer nog, Annaert wil in de toekomst nog meer soorten zaaien. “Het doel is om van mei tot allerheiligen verse bloemen uit eigen tuin te hebben voor wilde, ecologische boeketten”, zegt hij. “Daar ben ik nu al over aan het nadenken en voor aan het testen.”