Van upcycling tot maatwerk: De Stoffeerder is familiebedrijf met booming business en krijgt plaats in nieuw boek ‘Meesterlijke Ambachten’ Nele Dooms

16 juli 2019

12u40 0 Buggenhout Upcycling is hipper dan ooit en maatwerk voor interieurs ‘booming business’. Bij De Stoffeerder uit Buggenhout, waar ze al meer dan vijftig jaar stoelen, banken en zetels stofferen, is het dan ook drukker dan ooit tevoren. Met maatwerk verovert het familiebedrijf zelfs stilaan heel de wereld. In een nieuw boek van UNIZO Oost-Vlaanderen en de Economische Raad voor Oost-Vlaanderen (EROV) staat het bedrijf volop in de kijker als één van de ‘Meesterlijke Ambachten’ in onze provincie.

De belangstelling voor authentieke, ambachtelijke en lokale producten neemt alleen maar toe. UNIZO en EROV willen dat ondersteunen en hebben daarom aan het boek ‘Meesterlijke Ambachten in Oost-Vlaanderen’ gewerkt. Elf ambachtsmannen en -vrouwen uit onze provincie komen er aan het woord om te bewijzen dat er wel degelijk een toekomst is voor wat ze doen. Ook het Buggenhoutse familiebedrijf De Stoffeerder, in handen van Walter Van der Straeten en zoon Sven, komt aan bod. Bij hen draait alles al meer dan vijftig jaar rond stoelen, banken en zetels stofferen.

“Het herstofferen van oude zetels is al een eeuwenoud uitgeoefend beroep. En in tijden van upcycling en zorg voor het milieu is het belangrijk wat we doen”, zegt Sven Van der Straeten. “Al stellen wij vast dat we voor renovatie toch alleen maar de echt waardevolle stukken binnen krijgen. Een salon met klassiek houtwerk bijvoorbeeld, een stoel met emotionele waarde of kostbare vintage uit de jaren zestig en zeventig. Daar willen mensen nog flink wat geld aan besteden om die in hun oude glorie te herstellen. Een kapotte of versleten vering of afgeleefde zitting, wij zorgen ervoor dat het er weer als nieuw uitziet. Maar voor de rest blijven we toch in een wegwerpmaatschappij leven: een salon van dertien in een dozijn dat mensen in een meubelzaak kochten en versleten is, gaat gewoon naar het containerpark.”

Maatwerk voor interieurs

Voor De Stoffeerder, waar nu een tiental werknemers aan de slag zijn, begon het allemaal in 1966, met grootvader Felix Van der Straeten in een klein atelier in Sint-Gillis-Dendermonde. “Hij was gespecialiseerd in maken van nieuwe salons en zetels, die verdeeld werden in de Benelux”, zegt Walter Van der Straeten. “De zaak draaide goed en vader verhuisde naar een groter atelier in Buggenhout. Toen goedkopere ingevoerde salons uit Italië hun opmars maakte, legde hij steeds meer de klemtoon op reparaties en herstofferen. In 1998 stapte ik mee in de zaak en groeiden we verder met tien personen in dienst.”

Ondertussen is De Stoffeerder in handen van de derde generatie, Sven Van der Straeten. “Het is altijd evident geweest dat ik in de zaak zou komen”, zegt hij. “Ik ben er mee opgegroeid. Ik at een boterham in de keuken en stapte vervolgens het atelier binnen, waar ik dolgraag ‘prutste’ met de stoffen en alle materialen die er voor handen waren. Ik heb er nooit aan getwijfeld dat ik grootvader en vader zou vervoegen en ging dan ook Interieurvormgeving aan Sint-Lukas Brussel studeren. Door die achtergrond spitsen we bij De Stoffeerder ondertussen ook meer en meer toe op maatwerk voor interieurs, in samenwerking met architectenbureaus en grote interieurontwerpers met wereldfaam”.

Van Parijs tot New York

Werk van De Stoffeerder is overal te vinden. “We maken akoestische gordijnen voor VTM, bekleden kappersstoelen voor de Cliënt en maken design salons op maat voor Torfs of Telenet. We herstofferen in opdracht van bekende designers, zoals Axel Vervoort, maar evengoed voor jan met de pet”, zegt Sven Van der Straeten. “Maar we beperken ons niet tot de Belgische markt. Zo trok ik onder andere naar Parijs om er een appartement van meer dan driehonderd vierkante meter te bekleden met leder. In Moskou, in een filiaal van Longchamps, staat een op maat gemaakte bank van ons. In Beirut leverde De Stoffeerder een salon van negen meter op vraag van een klant.”

Ook in onder andere Genève, Beverly Hills en New York is het werk van de Buggenhoutenaren gekend. “We stofferen zelfs auto’s, helikopters en boten. Mensen willen steeds meer uitblinken in hun interieur”, weet Sven. “Wij kunnen daar op inspelen met ons maatwerk. We gaan ter plaatse en meten alles op, maken vervolgens alles in ons eigen atelier in Buggenhout en gaan het dan ook zelf plaatsen. Het leukste is: we creëren gewoon kunst met onze eigen handen. Alles is uniek.”

Het is niet voor niets dat De Stoffeerder eerder al het label ‘Handmade in Belgium’ mocht ontvangen van Unizo. Recent werd het Buggenhoutse bedrijf ook nog verkozen als één van de vijf winnaars van de wedstrijd ‘Tijd voor Digitaal’. Daarmee zet EROV kmo’s in de kijker die de digitalisering van hun zaak onder handen genomen hebben. De projecten van De Stoffeerder zijn dan ook te volgen op sociale media zoals Facebook en Instagram.