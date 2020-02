Uniek en kleinschalig en 45 jaar actief: Ter Palen giet geschiedenis Vastenvoettocht in leuke brochure Nele Dooms

21 februari 2020

11u48 0 Buggenhout De werkgroep die jaarlijkse Vastenvoettocht in Buggenhout organiseert heeft 45 jaar op de teller staan. Dat is voor Heemkring Ter Palen aanleiding om de geschiedenis van het unieke gebeuren in een brochure te gieten. Jaarlijks nemen honderden wandelaars deel aan de tocht om al stappend geld in te zamelen voor de derdewereld.

Jaarlijks mogen we een 1500-tal Buggenhoutenaren verwelkomen voor deze benefiettocht”, zegt Luc Van Driessche, lid van de werkgroep die het gebeuren elk jaar in goede banen leidt. Het team is trots op de Vastenvoettocht, die ze “uniek” noemen. “Onze organisatie kent geen echte bestuursvorm. Iedereen is gelijk en zo werken we al al die jaren prima samen”, zegt Van Driessche. “Bovendien kiezen we er bewust voor om de Vastenvoettocht als een kleinschalig project te behouden. Dat wil zeggen dat we geen grootschalige projecten in de derdewereld steunen, maar enkel geld toestoppen aan projecten die gesteund worden door mensen uit onze eigen buurt. Zo weten we zeker dat de gelden daadwerkelijk en goed besteed worden. En dat weten de wandelaars en hun sponsors ook. Het verklaart mee het succes.”

Tijdens de jongste voorbereidende vergadering van de volgende Vastenvoettocht, kregen de leden van de werkgroep van Heemkring Ter Palen een leuke brochure overhandigd. Die bundelt alle leuke wetenswaardigheden over de vervlogen jaren van de Vastenvoettocht. “We doken daarvoor zelfs in de archieven van het klooster van Buggenhout”, zeggen de makers Bob Colpin en Guido Van Hoey. “Het resultaat is heel wat info en leuke foto’s en affiches van vroeger.”

De jongste jaren leverde de Vastenvoettocht steevast een opbrengst van ongeveer 30.000 euro op. Dat willen de organisatoren ook dit jaar graag evenaren. De tocht vindt plaats op zaterdag 7 maart, vanaf 8 uur. Startplaats is Zaal Nicolaas, aan de Jachtweg in Buggenhout. Info: 0476/68.91.79.