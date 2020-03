Uitstap naar caravan aan zee verboden, dan schildert Stef maar zeegezichten op nutskasten Nele Dooms

26 maart 2020

17u20 4 Buggenhout Enkele nutskasten in Buggenhout zien er alweer een pak aantrekkelijker uit. En dat is te danken aan Stef Buys. “Kan ik door de coronacrisis niet naar zee, dan breng ik de zee maar naar mij thuis”, lacht hij.

Heeft hij een vrij moment, dan trekt Stef Buys uit Buggenhout, samen met zijn vrouw Violette, naar zijn caravan aan zee, in Bredene. Maar dat maakt de coronacrisis nu onmogelijk, want maatregelen van de overheid verbieden dergelijke gelegenheidsuitstappen. Stef heeft zo zijn eigen manier gevonden om daarmee om te gaan. “De tijd besteed ik nu om nutskasten te schilderen”, zegt hij. “Met een uitzicht van de zee op, ogen ze meteen een pak mooier.”

Bescheiden pareltjes

Buys geeft met zijn werk een project in Buggenhout mee vorm om verschillende elektriciteitskasten in de gemeente een mooier uitzicht te geven. De nutskasten worden door verschillende vrijwilligers opgesmukt met schilderingen. “Nutskasten bestaan in alle formaten en zijn niet bepaald de meest aantrekkelijke elementen in het straatbeeld”, legt Buys uit. “Er zijn zoveel mooie plaatsen in Buggenhout, maar de elektriciteitskasten staan er vaak als een tang op een varken. Nu waarderen we ze op tot bescheiden pareltjes die meer in de gemeente passen.”

