Twintigste buurtfeest voor Houtenmolenstraat is meteen topeditie Nele Dooms

01 september 2019

08u48 0

Een gezellige avond is het geworden voor de bewoners van de Houtenmolenstraat in Opdorp. Aanleiding was het jaarlijkse buurtfeest, dat dit jaar aan exact de twintigste editie toe was. “We waren indertijd één van de pioniers, één van de allereerste straten die zo’n buurtfeest organiseerden, nog voor ze overal als paddenstoelen uit de grond schoten”, zegt Eddy van het organiserend buurtcomité. “Een allereerste editie vond plaats in de garage van de woning van Kris Van den Bossche en haar gezien, met wat cake voor de buren. Voor de jubileumeditie nu keerden we terug naar die roots en palmen we de tuin van de woning in.” De twintigste uitgave van het buurtfeest, met als thema “Tof in den Hof”, werd meteen een recordeditie. “Liefst 102 buren schreven zich in voor de barbecue. Daarmee bereiken we bijna iedereen die hier woont”, klinkt het. “Voor kinderen en volwassenen zijn er drankjes en hapjes en iedereen geniet van de topsfeer. De Houtenmolenstraat is altijd al een bijzondere straat geweest, met heel goede contacten tussen de buren. We hopen dat nog lang zo te houden.”