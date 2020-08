Tweede totempaal voor Buggenhout Bos, met wapenschild Nele Dooms

05 augustus 2020

16u38 0 Buggenhout Buggenhout Bos heeft een tweede totempaal gekregen. Die is opgesteld aan de toegang tot het bos op de hoek van de Kasteelstraat met de Kalkenstraat. Het wapenschild van Buggenhout is er in verwerkt.

Vorig jaar kreeg Buggenhout Bos een eerste totempaal. Die werd gemaakt uit één van de omgewaaide bomen die slachtoffer werd tijdens een voorjaarsstorm in maart 2019. De boom had in de speelzone aan de Konijnenberg gestaan en kreeg op diezelfde plek een tweede leven als totempaal. Een medewerker van Agentschap Natuur en Bos ging de boomstam te lijf om er met carven een heus kunstwerk van te maken. Zo werd de wintereik een totempaal.

Nu is er nog een tweede exemplaar. Deze totempaal kwam er in opdracht van het Buggenhoutse gemeentebestuur. “Ook deze boom was een slachtoffer van dezelfde voorjaarsstorm”, zegt schepen van Milieu Geert Hermans (CD&V). “En ook dit is een pareltje geworden, met onder andere het wapenschild van Buggenhout. Hij is goed te zien voor iedereen die vanuit het centrum van Buggenhout het bos inrijdt. Op deze manier is ons bos, en bij uitbreiding ons gemeente, weer een toeristische attractie rijker.”