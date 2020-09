Twee weken na noodkreet zit Warre nog altijd veel te lang op de bus: “Zelfs vervoer van dieren kent striktere normen”

Buggenhout/Lebbeke

Net als heel wat andere ouders met kinderen in het buitengewoon onderwijs, l uidde ook Liesbeth Van de Sompel bij de start van het nieuwe schooljaar de alarmbel over te lange busritten van en naar school . Omdat de minister toen extra middelen aankondigde, was mama Liesbeth hoopvol gestemd. Maar twee weken later blijkt er weinig veranderd. De kleine Warre zit nog altijd urenlang op de bus van Lokeren naar Buggenhout. Het jongetje zit momenteel ziek thuis. Diagnose: oververmoeid.