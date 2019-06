TV Oost strijkt voor vierde keer neer in bosgemeente met vertellingen Nele Dooms

12 juni 2019

Met haar ‘TV Oost Vertellingen’ zal de regionale televisiezender deze zomer opnieuw neerstrijken in Buggenhout. Dat gebeurt al voor de vierde keer op rij en vorige edities waren altijd een succes. De formule is nog steeds hetzelfde: TV OOST filmt, een interessante gast vertelt en het publiek geniet. In Buggenhout vindt de volgende editie van de TV Oost Vertellingen plaats op donderdag 4 juli. Gast is stand-up comedian Jeron Dewulf, bij het grote publiek vooral bekend als ‘Foute Vriend’ uit het gelijknamige televisieprogramma. Daarnaast is hij ook acteur en speelde hij in onder andere Familie, Wittekerke en Mega Mindy. Hij speelt ook improvisatietheater. De voorstelling start om 20 uur en is gratis. Bezoekers moeten enkel zelf een stoeltje meebrengen naar het kerkplein in Buggenhout-centrum. Brouwerij Dilewyns biedt een gratis biertje aan tijdens de vertellingen.