TV Oost komt met Vertellingen naar kerkplein Nele Dooms

01 juli 2019

10u12 0

TV Oost komt opnieuw met De Vertellingen naar Buggenhout. De regionale televisiezender zorgt voor een interessante gast die vertelt en het publiek geniet. TV Oost Vertellingen in Buggenhout vindt plaats op donderdag 4 juli. Gast is stand-up comedian Jeron Dewulf, bij het grote publiek vooral bekend als ‘Foute Vriend’ uit het gelijknamige televisieprogramma. Daarnaast is hij ook acteur en speelde hij in onder andere Familie, Wittekerke en Mega Mindy. Hij speelt ook improvisatietheater. Dewulf brengt de voorstelling “Er was eens”. Daarin toetst hij de harde realiteit aan het parallelle universum van de sprookjes. Het publiek kan lachen met wolven, prinsessen en opgegeten grootmoeders en misschien eindigt de avond wel “ze leefden nog lang en gelukkig”. Aanwezigen kunnen tijdens De Vertellingen genieten van een lekker biertje van Vicaris. Iedereen is welkom op het kerkplein van Buggenhout. De voorstelling is gratis. Wie wil komen kijken, brengt best een eigen stoeltje mee. Iedereen is welkom vanaf 19 uur. De voorstelling start om 20 uur.