Tractorsluis in Reigersweg alweer in de vernieling gereden Nele Dooms

23 maart 2020

16u28 0 Buggenhout De tractorsluis in de Reigersweg in Buggenhout, bedoeld om autoverkeer uit deze fietsstraat te houden, is alweer in de vernieling gereden. Dat gebeurde de voorbije maanden al meermaals. Het blijft wachten op maatregelen om het probleem op te lossen.

De Reigersweg, die parallel met de spoorweg loopt, is sinds een paar maanden een fietsstraat. Dat betekent dat fietsers er altijd voorrang hebben op het autoverkeer en bestuurders er zich aan een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur moeten houden. Om doorgaand autoverkeer tegen de gaan, is er ook een tractorsluis geplaatst.

Alleen gebeurden aan die sluis de voorbije maanden al diverse serieuze ongevallen. Oppositiepartij N-VA kaartte het probleem aan tijdens de gemeenteraad en op de Commissie Verkeer en Mobiliteit en drong aan op flankerende maatregelen. Raadslid Jean-Pierre Willems vroeg om een lichtpunt ter hoogte van de sluis op basis van zonnecellen.

Zopas, in de nacht van zondag op maandag, was het echter opnieuw zover. Opnieuw knalde een wagen tegen de tractorsluis, waardoor die in de vernieling werd gereden. Het gemeentebestuur had nochtans extra ingrepen aangekondigd, zoals ledlichten op de grond voor de tractorsluis, zodat die beter zichtbaar zou zijn en een signalisatiebord op voldoende afstand van de sluis om chauffeurs te waarschuwen. Maar daarop is het nog altijd wachten.