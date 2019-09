Totempaal waakt voortaan over speelzone in bos Nele Dooms

20 september 2019

14u10 1 Buggenhout De speelzone in Buggenhout Bos beschikt voortaan ook over een mooie totempaal. Die werd er geplaatst door het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). De totempaal is gemaakt uit een omgewaaide wintereik die het begaf tijdens de zware storm van het voorbije voorjaar.

De storm op 10 maart 2019 trof niet alleen heel veel plaatsen in het land, ook in Buggenhout bos zorgde hij voor schade. Een tweehonderdtal grote bomen waaiden omver door de hevige rukwinden. “De meeste van deze bomen zijn niet opgeruimd, maar bleven in het bos liggen”, zegt boswachter Reinhart Cromphout. “In een bos zijn immers niet alleen de levende bomen van belang. Ook ‘dood hout’ is nodig voor talrijke planten, dieren, paddenstoelen en bacteriën, die het als woonplaats of voedselbron gebruiken. Enkel de bomen die over wandel- of fietspaden heen lagen, werden daarom weggehaald.”

Van één van de omgewaaide bomen is nu een totempaal gemaakt. Die stond in de speelzone en krijgt nu op diezelfde plek een ander leven. De eik werd helemaal bewerkt met een kettingzaag. Dat gebeurde door Koen Vandewalle, een medewerker van Natuur en Bos die erg bedreven is in het “carven”. Zo heet het creatief werken met een kettingzaag. “Carven is een vak apart. Maar weinigen zijn zo bedreven als Koen om een ruwe stam om te toveren in een heus kunstwerk”, zegt Cromphout. “Hij toverde de reusachtige wintereik om in een prachtige totempaal. Die vrolijkt vanaf nu de speelzone op, maar kan ook dienst doen als afspraakplaats voor jeugdverenigingen of als tikpaal bij een spelletje tikkertje. Zo krijgt deze dode boom een mooi en zinvol tweede leven vlakbij de schuilhut in het Buggenhoutbos.”