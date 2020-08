Totale make-over voor speelplaats gemeenteschool De Pupil: “Plek creëren waar elk kind zich goed voelt” Nele Dooms

22 augustus 2020

13u53 0 Buggenhout Gemeenteschool De Pupil maakt de start van het nieuwe schooljaar over een dikke week met een compleet vernieuwde speelplaats. Daarvoor waren ouders en sympathisanten zaterdag massaal in de weer. “Een warme plek creëren waar elk kind zich goed voelt en vaardigheden kan ontwikkelen, daar is het ons om te doen”, zegt directeur Elke Van Hoeymissen.



Aan de klimmuur zijn enthousiaste ouders en andere vrijwilligers met kwasten en verf aan de slag voor een muurschildering van bergen. Rond de grote boom op de speelplaats is in hout een lig- en zitbank gecreëerd. Een zandbak krijgt vorm en onder de speeltuigen is een valdempende mat met kunstgras geplaatst ter vervanging van de schors van vroeger. En dan zijn er nog de nieuwe poppenkast en een gloednieuw podium om jarigen in de kijker te zetten en op te dansen.

“Dit hele project is uitgedacht toen we een nieuwe schoolvisie rond ‘elk kind telt’ uitwerkten”, zegt directeur Elke. “Leerlingen en leerkrachten mochten toen al hun ideeën, dromen en fantasie doorgeven en die werden in acties gegoten. Onze speelplaats was in het verleden een saaie betonvlakte. Het was ieders wens daar verandering in te brengen tot een ruimte voor ervaringsgericht spelen, vol uitdagingen, maar ook plekjes om te relaxen. Ons grootste doel met deze herinrichting is dat kinderen graag naar school komen en er zich goed voelen. Daarom zijn er verschillende speelhoeken waar ieder zijn gading kan vinden.”

De bedrijvigheid zaterdag deed het enthousiasme over de nakende schoolstart nog toenemen. In De Pupil werd de beslissing van minister Weyts dat vanaf 1 september alle kinderen voltijds naar school zullen kunnen, heel goed onthaald. “We zijn daar enorm blij mee. Het is een opluchting voor gans ons team”, zegt Elke. “We staan allemaal te popelen om weer te beginnen en met onze leerlingen bezig te zijn. Kinderen hebben sociaal contact nodig en dat vinden ze ook op school.”