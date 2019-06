Topeditie voor Streekbierenloop tijdens Roparun Nele Dooms

09 juni 2019

Ook Hartelijk Opstal zorgde opnieuw voor ambiance tijdens de doortocht van de Roparun, met teams die van Parijs naar Rotterdam lopen en zo geld inzamelen om te strijden tegen kanker, in Opstal. Op de site Patattenmolen, tussen Putweg en Krapstraat, waar alle lopers en fietsers passeerden, waren live optredens van coverbands voorzien. “Om op te warmen organiseren we ook jaarlijks een Streekbierenloop”, zegt Dirk Stallaert. “Op dat vlak hebben we dit jaar zeker één van de betere edities. Meer dan driehonderd liefhebbers namen daar aan deel. Voor elke ronde die ze liepen, kregen ze een streekbiertje. We mochten ook meer dan zeventig kinderen verwelkomen. Zij kregen natuurlijk geen biertje, maar een frisdrank.” De organisatoren zijn meer dan tevreden met de tiende editie van de doortocht. “Al zag het er bij de voorbereidingen even spannend uit”, zegt Stallaert. “Door de hevige wind de dagen voordoen, liepen de voorbereidingen vertraging op omdat we de tenten niet konden rechtzetten. Maar uiteindelijk is alles goed gekomen.” Resultaat was dat op de site Patattenmolen een heel gezellige ambiance hing. Ook in de straten rondom in Opstal waar de Roparun passeerde, stonden heel wat inwoners paraat om de deelnemers aan te moedigen. Overal waren huizen versierd met vlaggetjes en ballonnen.