Toekomst groene Dries verzekerd: verenigingen nemen peterschap nieuwe bomen op zich Nele Dooms

01 februari 2020

15u36 0 Buggenhout De toekomst van groene Dries in Opdorp is verzekerd en daar werd zaterdag op geklonken. Veertien nieuwe bomen werden er officieel ingehuldigd en verenigingen zullen daar het meter- en peterschap voor opnemen. De actie is het resultaat van een beheersplan voor de Dries, dat belangen van verenigingen die tal van activiteiten op het “mooiste plein van Vlaanderen” organiseren, moet verzoenen met de zorg voor de natuur op de site.

Aanleiding van de hernieuwde “groene Dries” is een studie naar de toestand van de bomen op het plein die het gemeentebestuur vorig jaar liet uitvoeren. Dat resulteerde in een bomenbeheersplan voor lange termijn. “Om dat in de praktijk te brengen, verzamelden we gebruikers en iedereen die nauw betrokken is bij alles wat op de Dries gebeurt in een werkgroep”, zegt schepen van milieu Geert Hermans (CD&V). “Belangrijkste opzet was om, met de nodige zorg voor het behoud van de natuur, toch het dorpsgevoel hoog te houden. Er zijn in Opdorp zoveel verenigingen die met grote passie allerlei evenementen op dit mooie dorpsplein organiseren. Dat mag natuurlijk niet verloren gaan. Maar tegelijk moeten we er over waken dat de natuur behouden blijft.”

Een eerste actieplan resulteerde alvast in de aanplant van veertien nieuwe bomen op de Dries, daar waar in het verleden lege plekken ontstaan waren. “Voor de plaatsing is er natuurlijk op gelet dat die nieuwe bomen niet in de weg staan van toekomstige evenementen, kermis en jaarmarkt”, zegt Marc Aerts van de werkgroep. “Resultaat is wel dat het bomenbestand op de Dries nu weer volledig is. De nieuwkomers zijn dertien lindebomen, typisch voor dit plein, en één rode beuk ter hoogte van het oorlogsmonument. Andere bomen worden bijgesnoeid.”

Voor de veertien nieuwkomers op de Dries zijn meters en peters aangesteld. Het gaat om Opdorpse scholen en verenigingen die deze taak op zich nemen en in de toekomst zorg zullen dragen voor hun boom. “Met de droge en hete zomers die we tegenwoordig kennen, zal hun belangrijkste taak er in het begin uit bestaan om de bomen regelmatig voldoende water te geven”, zegt Paul Bieseman van de werkgroep. “Daarvoor zijn rond de bomen greppels voorzien. Aan elke boom is overigens op een plakkaatje te zien wie er meter en peter van is.”

Om de bomen te beschermen zullen in de toekomst bij evenementen met zware voertuigen metalen rijplaten gebruikt. Daardoor wordt de ondergrond beschermd. Rond de boomstammen komen nadarhekken. “Die zullen meteen ook dienst doen als fietsenstallingen”, zegt Hermans. “De Dries zal bovendien omzoomd worden door paaltjes, zodat parkeren alleen nog op de daartoe bestemde parkeerstroken kan en auto’s niet meer tot op het gras kunnen rijden. Het dolomiet op deze parkeerstroken ter hoogte van café Drytoren wordt dit voorjaar vervangen door grasdallen. Ook het maaibeheer wordt aangepast, waarbij gras tien centimeter hoog zal blijven en rond boomstammen zelfs niet gemaaid wordt.”