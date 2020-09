Toch oplossing in de maak voor voetballers van FC Lambrecht? “Alleen wat goede wil van alle partijen nodig” Nele Dooms

25 september 2020

11u23 14 Opdorp Is er dan toch een oplossing mogelijk om de toekomst van voetbalclub FC Lambrecht in Opdorp te verzekeren? Volgens VB-raadslid Steven Creyelman wel. Hij ging met betrokken partijen aan tafel zitten en legde tijdens de jongste gemeenteraad een voorstel op tafel. “Er is enkel nog wat goede wil van iedereen nodig”, stelt hij. Vlak voor de gemeenteraad hadden tientallen leden en sympathisanten van de voetbalclub nog actie gevoerd aan het gemeentehuis. Ze hadden symbolisch een doodskist mee. Is er dan toch een oplossing mogelijk om de toekomst van voetbalclub FC Lambrecht in Opdorp te verzekeren? Volgens VB-raadslid Steven Creyelman wel. Hij ging met betrokken partijen aan tafel zitten en legde tijdens de jongste gemeenteraad een voorstel op tafel. “Er is enkel nog wat goede wil van iedereen nodig”, stelt hij. Vlak voor de gemeenteraad hadden tientallen leden en sympathisanten van de voetbalclub nog actie gevoerd aan het gemeentehuis. Ze hadden symbolisch een doodskist mee. “Omdat we het gevoel kregen dat de gemeente onze club naar het graf draagt” , klinkt het.

Er hangen donkere wolken boven de toekomst van amateurvoetbalclub FC Lambrecht. De club, die vijftig jaar bestaat, speelt al decennia lang op een terrein aan de Stenenmolenstraat. Dankzij een gedoogbeleid, want de voetbalsite is zonevreemd omdat het gebied daar eigenlijk landbouwgrond is en dus geen recreatiebestemming heeft. Jarenlang was dat niet meteen een probleem, tot een buur een proces aanspande tegen de gemeente omdat die voetbalactiviteiten op het zonevreemd terrein toeliet. Grootste schok voor FC Lambrecht was dat de voetballers plots van het Buggenhoutse gemeentebestuur de opzeg van hun huurcontract kregen: tegen eind december dit jaar moet de club de site verlaten. “We voelen ons serieus door de gemeente in de steek gelaten”, klonk het begin september, toen de club over de toestand publiek aan de alarmbel trok.

Ook donderdagavond toonden de voetballers massaal hun ongenoegen. Met voetbalvlag én doodskist vatten ze post in de Nieuwstraat, vlakbij de ingang van het gemeentehuis waar alle gemeenteraadsleden moesten passeren om te vergaderen. Bij elk raadslid dat passeerde klonk luid applaus. “In de hoop dat ze tijdens de vergadering nog aan ons en onze toekomst denken”, klonk het. “We hebben onze wortels in Opdorp en hopen dat onze toekomst daar wordt veilig gesteld.”

“Akkoord met beide partijen”

Oppositieraadslid Steven Creyelman (VB) had de problematiek van de amateurvoetbalclub op de agenda van de gemeenteraad gezet. En hij kwam meteen ook met een voorstel tot oplossing aandraven. “Een jarenlang gedoogbeleid heeft tot deze penibele situatie geleid”, zei hij. “En door het huurcontract op te zeggen kiest de gemeente eieren voor haar geld, omdat duidelijk is dat de gerechtelijke procedure door de zonevreemdheid toch niet te winnen is. Maar dit betekent wel dat de club plots in het midden van het seizoen op straat zou komen te staan. Ik dacht eerst dat het kalf verdronken was, maar ik ben toch met de club aan tafel gaan zitten. En ik heb hetzelfde gedaan met de buur. En kijk, beide partijen zijn akkoord met een mogelijke oplossing. Nu de gemeente nog en we zijn eruit.”

Die oplossing houdt in dat overeengekomen wordt dat FC Lambrecht nog een half jaar langer aan de Stenenmolenstraat mag blijven, tot eind juni, zodat het haar seizoen kan afmaken. “Daarna zou de club onderdak kunnen krijgen op de site van voetbalclub Rangers in Opdorp. Maar daar is wel de aanleg van een derde terrein nodig, want de Rangers hebben nu al een te hoge bezetting van hun twee huidige terreinen. Dat zo’n derde veld aanleggen geld kost, is duidelijk. Maar de buur is bereid het huidige voetbalterrein aan de Stenenmolenstraat te kopen. Die centen kan de gemeente dan perfect gebruik voor dat derde veld aan de Rangers.”

Verkopen is groot verlies

Het was een geëmotioneerde schepen van Sport Geert Mannaert (CD&V), die zelf dertig jaar lang voetbalde bij FC Lambrecht, die reageerde op de tussenkomst en het voorstel van Creyelman. “De club ligt me nauw aan het hart en de problematiek raakt me persoonlijk”, zei hij. “Er zijn echt heel wat pogingen gedaan de voorbije maanden om tot een oplossing te komen. Het gemeentebestuur was bereid te zorgen voor een verhuis, afbraak van kantine, verplaatsingen van verlichting en drainage te installeren op een nieuw veld. Het enige wat we vroegen was dat de club ook nog zo’n 15.000 euro mee zou betalen. Maar we hoorden niets meer. Als er nu toch een doorbraak zou mogelijk zijn, dan wil ik gerust opnieuw gaan samenzitten. Belangrijk daarbij is dat we ons ook wel juridisch laten bijstaan.”

Mannaert mag de oplossing ‘verhuis van FC Lambrecht en verkoop van de site aan de buur’ dan al zien zitten, of het voltallige schepencollege daar evenzeer achter staat, is echter nog de vraag. Na het antwoord van Mannaert volgde tijdens de gemeenteraad immers nog een repliek van mede-schepen Geert Hermans (CD&V). “Als we dat terrein verkopen, is dat een groot verlies voor Opdorp”, zei die. “We zouden op die site immers een heel waardevol natuurproject kunnen realiseren waar heel Buggenhout zou van kunnen genieten.” Het zorgde voor een forse uithaal van Mannaert: “De toekomst van FC Lambrecht is belangrijker dan honderd bomen!” Wordt ongetwijfeld nog vervolgd...