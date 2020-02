Toch nieuwbouw buitenschoolse kinderopvang op site vroeger jeugdhuis Kiekeboe Nele Dooms

11 februari 2020

Er komt toch een nieuwbouw voor de buitenschoolse kinderopvang (IBO) van Opstal op de site van het vroegere jeugdhuis Kiekeboe aan de Broekstraat. Om die mogelijk te maken, was aanvankelijk een wijziging van de rooilijn gevraagd, maar die werd geweigerd. "Toch gaan we door met het project", zegt Nadine Sertijn (CD&V).

De buitenschoolse kinderopvang in Opstal is momenteel gehuisvest in één van de vroegere rijkswachterswoningen aan de Molenstraat. Het gebouw krijgt echter af te rekenen met de tand des tijds en de locatie is niet zo veilig te bereiken vanaf de lagere scholen in Opstal. Zo moeten kinderen enkel drukke kruispunten oversteken. Het gemeentebestuur besliste daarom al een paar jaar geleden dat het werk zou maken van een nieuwbouw. Die zou op de site van het vroegere schoolhuis, waar indertijd jeugdhuis Kiekeboe in gevestigd was, aan de Broekstraat komen.

Om de nieuwbouw mogelijk te maken, moest echter komaf gemaakt worden met een rooilijn die deels over het terrein liep. Daarvoor werd een aanvraag bij de provincie ingediend. “Maar nu blijkt dat de deputatie de wijziging weigert”, meldde oppositieraadslid Jan Jacobs (N-VA) tijdens de gemeenteraad. “Komt daardoor het bouwproject in gevaar? Hoe gaat de gemeente dit oplossen?”

Volgens schepen Nadine Sertijn is er hoegenaamd geen reden tot ongerustheid. “Ook al blijft de rooilijn onaangeroerd, we gaan sowieso bouwen”, zegt zij. “Het terrein biedt zelfs zonder wijziging voldoende mogelijkheid. We gaan voor een laagbouw en er zal voldoende ruimte zijn. Opstal verdient een degelijke buitenschoolse kinderopvang. Van de naastgelegen Vrije Basisschool Opstal kregen we overigens nogmaals bevestiging dat die bereid zijn om samen te werken. De kinderen van de IBO zullen zo de buitenspeelruimte van de school kunnen gebruiken.”