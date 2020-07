Toch beetje jaarmarkt in Opdorp: “Traditie sinds 1258 niet opgeven door corona” Nele Dooms

06 juli 2020

13u55 0 Opdorp Alle evenementen in Buggenhout werden tot eind augustus geannuleerd, maar dat was toch buiten het jaarmarktcomité van Opdorp gerekend. Resultaat was dat er maandag toch een bescheiden jaarmarkt plaatsvond op en rond de Dries.

Een ontbijt met een vijftigtal deelnemers op het terras aan Café Drytoren, op de Dries in Opdorp. Daarmee werd maandagochtend het startschot gegeven voor de jaarmarkt. Wat verderop graasde een veertigtal schapen. Het waren wel de enige dieren die te spotten waren, ook al draait de jaarmarkt in Opdorp doorgaans om de paarden.

“We moesten nu eenmaal voor een bescheiden editie gaan”, zegt Paul Bieseman. “Activiteiten die te veel volk lokken zijn immers nog altijd uit den boze. Daarom hadden we ook vooraf niet te veel ruchtbaarheid gegeven aan het gebeuren. Maar een traditie die sinds 1258 bestaat, die schaf je niet zomaar even een jaar af. Dat is zelfs tijdens de oorlogsjaren nooit gebeurd, al was er toen ook eens sprake van een veel kleinschaliger initiatief.”

Ondanks de kleinschaligheid telde de jaarmarktdag toch wat activiteiten. Zo stonden ook een duivenwedstrijd, petanquetoernooi, schutterstoernooi op staande wip en een pingpongtoernooi op het programma.