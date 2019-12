Tijdens kermis sloeg vonk over, nu zijn Jozef en Andrea gouden paar Nele Dooms

04 december 2019

0

Jozef Van Belle en Andrea Wauman uit Buggenhout vieren hun gouden jubileum. Het echtpaar stapte vijftig jaar geleden in het huwelijksbootje. Ze kregen daarvoor een ontvangst en receptie aangeboden in het gemeentehuis van Buggenhout. Jef is altijd landbouwer geweest. Hij woonde in de Molenstraat in Opstal en bleef er ook na zijn huwelijk met Andrea wonen. Zij werkte tot haar trouwdag als naaister in de confectie. “We kenden elkaar al een tijdje, maar het was tijdens een kermis in Opstal dat de vonk oversloeg”, vertellen de twee. “We werden verliefd en twee jaar later trouwden we.” De twee kregen vier zonen. Ondertussen zijn er ook twee kleinkinderen. De vrije tijd nu spendeert Jef graag met zijn duiven. Hij is duivenmelker, Andrea tuiniert. “En we hopen vooral nog heel lang samen van onze ‘oude dag’ te mogen genieten”, zeggen ze.