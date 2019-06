Tijdelijk geen leidingwater Nele Dooms

25 juni 2019

18u23 1

Er zal vanaf woensdag 26 juni tijdelijk geen leidingwater zijn in diverse straten in Buggenhout. Dat kondigt watermaatschappij Farys aan. Er zijn immers werken aan de waterleiding gepland. Woensdag zal er tussen 8 en 16 uur geen leidingwater zijn in de Vitsstraat aan de kant van de even huisnummers, tussen 72 en 130, en de Dries tussen huisnummers 47 en 72. Op donderdag 27 juni is dat het geval tussen 8 en 16 uur in de Hofstee. Op vrijdag 28 juni zal Hesselaar tussen 8 en 12 uur te kampen hebben met een wateronderbreking. Bewoners worden opgeroepen om het gebruik van water op dat moment te vermijden. Alle kranen moeten dicht en de toestellen die water verbruiken, zoals wasmachine en vaatwasser, moeten uitgeschakeld zijn.

Meer over Hofstee

Buggenhout

Vitsstraat

Farys