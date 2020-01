Theatergroep Cocktail aan de trouwfeest Nele Dooms

16 januari 2020

11u50

Theatergroep Cocktail van Buggenhout plant een grote trouwfeest. Aanleiding is de nieuwe productie van het amateurgezelschap “Ons zusje trouwt en dan is er champagne”. De regie van deze tragikomedie van Luk Gijsbrechts is in handen van Stijn De Wolf. “We gaan voor een trouwfeest, uit het leven gegrepen”, zegt hij. “Aanleiding van de trouwpartij is het huwelijk van Beatrice en Karel, twee arme dutsen verbonden door de kunst. Als hun familieleden samen gebracht worden voor het feest, gebeurt er wel één en ander. We plannen zeven opvoeringen.” Voorstellingen zijn er vanaf vrijdag 17 januari, telkens om 20 uur. Liefhebbers kunnen terecht in Zaal Beukenhof, in de Broekstraat in Buggenhout. Info en reservatie: theatergroepcocktail@gmail.com of 0471/31.36.58.