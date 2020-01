Ter Palen moet Kasteel van Opdorp verlaten en noodgedwongen op zoek naar nieuwe huisvesting: “Vroegere paastorie kan oplossing bieden” Nele Dooms

27 januari 2020

13u56 0 Buggenhout Het wordt een verjaardag in mineur voor heemkring Ter Palen van Buggenhout. De vereniging, die 45 jaar bestaat, kreeg zonet te horen dat het haar onderkomen in het Kasteel van Opdorp moet verlaten. Het begeleidingscentrum MPI Capelderij voor moeilijk opvoedbare jongeren heeft de ruimten die Ter Palen inneemt zelf nodig om uit te breiden. En dus moeten de heemkundigen in hun jubileumjaar noodgedwongen op zoek naar een andere thuis. “Misschien kan de vroegere pastorie in het centrum van Buggenhout een oplossing bieden”, klinkt het.

Het verleden koesteren en er over schrijven. Dat is al 45 jaar lang het doel van de Buggenhoutse Heemkring Ter Palen. Opgericht in het gemeentehuis van Buggenhout vond de vereniging eerst onderdak in het oude fabrieksgebouw van de Maalderij Meert in de Maalderijstraat en uiteindelijk in 1985 een heel mooi onderkomen in het Kasteel van Opdorp. De heemkundigen werden er door andere oudheidkundige kringen vaak met ogen van enige afgunst voor bekeken, want de vereniging zat er heel goed met heel wat ruimte voor het uitgebreid archief en lokalen waar de reusachtige maquettes van Buggenhout doorheen de geschiedenis tentoon staan. Twee jaar geleden werden de lokalen zelfs nog volledig vernieuwd en gerestaureerd.

Maar bij Ter Palen kregen ze nu het nieuws dat ze die geliefde locatie in het Kasteel van Opdorp na 35 jaar moeten verlaten. De vzw Capelderij die het gebouw aan de Vekenstraat gebruikt voor haar MPI begeleidingscentrum voor jongeren in moeilijke opvoedingssituaties moet immers uitbreiden. “We hebben altijd een heel goede verstandhouding gehad met de vzw en zijn altijd heel correct behadeld”, zegt Freddy De Bisschop van Ter Palen. “Natuurlijk betreuren we dat er een einde komt aan deze samenwerking, maar we begrijpen ook de beweegredenen dat voor het begeleidingscentrum meer plaats nodig is.”

Vroegere pastorie

Voor Ter Palen zit er dus niets anders op dan noodgedwongen op zoek te gaan naar een andere thuis. De overeenkomst voor het Kasteel van Opdorp loopt ten einde op 30 april. “Tegen dan moeten we een oplossing hebben”, zegt De Bisschop. “Maar de grote vraag nu is ‘waar moet Ter Palen naar toe?’ Een verhuis is niet evident, alleen al door het enorme archief dat we in de loop der jaren opbouwden. En we willen ook dat ons museum en archief toegankelijk blijven voor iedereen die er interesse voor heeft.”

Ons lijkt de pastorie alvast een fantastische plek om onze werking in onder te brengen. Dit is een gebouw met een historische waarde, zelfs beschermd als monument. Freddy De Bisschop, Ter Palen

De heemkundigen hebben wel al een mogelijke oplossing in gedachten: de vroegere pastorie in het centrum van Buggenhout. Het gemeentebestuur van Buggenhout besliste daar recent over om dat gebouw niet te verkopen, maar het wel een herbestemming te geven. Het is niet meer bewoond sinds het vertrek van de pastoor, maar wordt wel nog gebruikt door de kerkfabriek. “Het gemeentebestuur gaf eerder al aan dat het een bestemming voor de gemeenschap wil aan geven”, zegt De Bisschop. “Ons lijkt het alvast een fantastische plek om onze werking in onder te brengen. Dit is een gebouw met een historische waarde, zelfs beschermd als monument. Ter Palen zou er perfect een thuis kunnen hebben, samen met nog andere gebruikers.”

Overleg met schepencollege

Ter Palen wil nu in overleg gaan met het schepencollege om over een oplossing te spreken. “Ons lijkt het gebouw alvast heel geschikt, maar er moet natuurlijk wel gesproken worden over concrete invulling van de beschikbare ruimtes”, klinkt het. “Ondertussen kijken we ook verder uit naar andere opties. We houden momenteel nog zoveel mogelijk mogelijkheden open. Ideeën op dat vlak zijn zeker welkom.”