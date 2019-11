Tejater Restant brengt Agatha Christie tot leven Nele Dooms

19 november 2019

18u13 1 Buggenhout Tejater Restant van Buggenhout waagt zicht voor een nieuwe productie aan een klassieker van formaat. De acteurs brengen de thriller van Agatha Christie ‘Tien kleine negertjes’ tot leven. Het boek werd bewerkt tot toneelstuk ‘En toen waren er nog maar ... ’ Regisseur van dienst is Rudy Goes.

“Voor deze productie werken we samen met Auteursbureau ALMO”, zegt Goes. “In een afgelegen huis op een eiland zijn tien mensen uitgenodigd door een mysterieuze gastheer die zelf niet verschijnt. De gasten zijn van de bewoonde wereld afgesloten en aangewezen op elkaars gezelschap. De avond begint aangenaam, maar gaandeweg blijkt dat de gasten worden achtervolgd door schaduwen uit het verleden. En dan wordt een van hen vermoord. En nog een. De angst slaat toe en het leven van de achterblijvers wordt een hel.”

Op het podium staan Chris Baeyens, Luc Vermeir, Stefan Van Lierde, Curd Mertens, Ingeborg Hanskens, Jan Cools, Bob Teugels, Annelies Van Opstal, Dorien Meskens, Eva Vermaesen en Marie Bailleul. Voorstellingen vinden plaats op zaterdag 23, vrijdag 29 en zaterdag 30 november en vrijdag 6, zaterdag 7, vrijdag 13 en zaterdag 14 december, telkens om 20 uur. Liefhebbers kunnen terecht in zaal Pallieter, aan de Broekstraat 2 in Opstal. Toegangskaarten kosten 11 euro. Info: 052/33.60.18 of reservatie@restant.be.