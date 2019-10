Team Bakkerij Van Langenhove in de bloemetjes voor hun steun aan Slaatje Praatje Nele Dooms

17 oktober 2019

15u26 2 Buggenhout Het hele team van Bakkerij Van Langenhove uit Buggenhout is donderdag in de bloemetjes gezet. Ze kregen daarvoor bezoek van de mensen achter de sociale kruidenier Slaatje Praatje.

De mobiele kruidenier doet tweewekelijks op donderdagvoormiddag Buggenhout aan, zodat ook inwoners die het financieel moeilijk hebben voeding aan goedkopere prijzen kunnen kopen. “Dit initiatief is alleen maar mogelijk dankzij de steun van handelaars die ons verse producten schenken”, zegt Dirk Lissens van het OCMW van Buggenhout. “Nele, Jan en het hele team van Bakkerij Van Langenhove voorzien Slaatje Praatje telkens van vers brood. En versheid van producten is net zeer belangrijk voor een gezonde levensstijl. We willen de lokale handelaars die zich inzetten voor de inwoners die het in deze moeilijke economische tijden steeds lastiger hebben, bedanken. Een lokale toets en betrokkenheid maken écht het verschil.”

Aanleiding van de bedanking was de internationale dag van verzet tegen armoede. Slaatje Praatje is overigens op zoek naar nog meer lokale handelaars die hun steentje willen bijdragen aan ‘een gezond Buggenhout voor iedereen’. Wie wil meewerken, kan contact opnemen via socialedienst@ocmwbuggenhout.be.