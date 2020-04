Team AD Delhaize laat rusthuisbewoners smullen van koffiekoeken Nele Dooms

14 april 2020

09u59 0 Buggenhout Het team van supermarkt AD Delhaize uit Buggenhout zorgde ervoor dat bewoners van het woonzorgcentrum Herfstdroom konden genieten van een extra bij het ontbijt. Er werd een hele lading lekkere koffiekoekjes geleverd.

“Het zijn geen gemakkelijke tijden in de woonzorgcentra momenteel door de coronacrisis”, zegt Laurens Messagie, zaakvoerder van AD Delhaize Buggenhout. “Een beetje extra verwennerij voor de bewoners is dan zeker op zijn plaats. We vergeten ook de zorgkundigen niet, want ook voor hen zijn het harde tijden. De koffiekoeken zullen iedereen zeker gesmaakt hebben”. Aanstaande zondag staan al opnieuw andere dienstverleners op de lijst om eens verwend te worden. “Dan bezorgen we koffiekoeken aan het personeel van de lokale politie van de zone Buggenhout-Lebbeke”, zegt Messagie.