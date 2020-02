Te weinig kleutertjes voor schooltje Briel: directie keert tij met invoering nieuwe montessori-onderwijsmethode Nele Dooms

06 februari 2020

11u16 0 Buggenhout Alweer zijn er te weinig kleutertjes om het voortbestaan van het schooltje in de Briel, een wijkafdeling van de Vrije Basisschool Sint-Vincentius van Buggenhout, te verzekeren. Om het schooltje te redden, gooit directeur Natalie Gabriëls het roer om met een nieuwe onderwijsmethode. Vanaf september wordt het Brielschooltje een montessorischool. Dat moet extra leerlingen aantrekken.

Het kleuterschooltje van den Briel zit momenteel in wat een “genadejaar” heet. Dat is een jaar respijt die de regering verleent om te proberen toch nog voldoende leerlingen aan te trekken en zo een sluiting van de school te voorkomen. In den Briel zitten momenteel acht kindjes. Dat moeten er eigenlijk 12 zijn. In het verleden kreeg het kleine schooltje, dat kan bogen op een decennialange geschiedenis in Buggenhout, al meermaals te kampen met een te laag leerlingenaantal. Deze keer haalt de nieuwe directeur van de vrije basisschool, Natalie Gabriëls, zwaardere middelen boven in een poging het tij te keren.

De invoering van een nieuwe onderwijsmethode in den Briel moet in de toekomst weer meer kinderen aantrekken. Gabriëls gaf, voor ze directeur werd in Buggenhout, zelf negen jaar les in een montessorischool. Zo zijn er momenteel een vijftal in ons land. “Basisprincipes zijn individueel leren, inzichten verwerven, zelfstandig handelen en verantwoordelijkheid nemen”, zegt ze. “Ook zorg voor de natuur en het milieu is bij montessori erg belangrijk. Bovendien zitten kinderen altijd met drie leeftijden samen in één groep. Zo leren ze van elkaar, maken elkaar nieuwsgierig en kunnen elkaar dingen uitleggen in plaats van de juf.”

Kleuterklasjes die samen zitten in één groep is in het wijkschooltje van den Briel alvast al jaren het geval. “We geloven er echt in dat de invoering van montessori-onderwijs hier de redding kan zijn”, zegt Gabriëls. “We zetten alles op alles om dit schooltje niet verloren te laten gaan. Dat zou echt zonde zijn. Gezien de mooie locatie in den Briel is dit een ideale leeromgeving voor kleuters. Met een nieuwe methode willen we extra interesse opwekken bij ouders.”

Niet alleen de inhoud van de lessen wordt bijgestuurd, het schoolgebouw zal ook enkele aanpassingen ondergaan. Werken daarvoor vinden al tijdens de aanstaande krokusvakantie plaats. “Het gaat om opfrissingswerken en aanpassingen die ervoor zorgen dat het specifieke montessori-materiaal goed gebruikt kan worden”, zegt Gabriëls. “Het enthousiasme binnen ons kleuterteam is alvast erg groot. Twee juffen zijn nu al een intensieve opleiding aan het volgen.”

De hoofdschool in Buggenhout centrum houdt wel het traditioneel onderwijs aan. De montessorischool in de Briel zal op 1 september 2020 starten. Voor geïnteresseerden vindt op maandag 2 maart een informatieavond plaats. Die start om 20 uur in het Brielschooltje, aan Kuitelgem 20 in Buggenhout.