Tankwagen met mazout rijdt tegen betonblok en verliest lading, civiele bescherming en brandweer ter plaatse Koen Baten

29 mei 2019

20u39 7

Op de Stenenstraat in Opstal is de civiele bescherming en de brandweer op dit moment bezig met mazout op te ruimen die in de riolering en op straat terechtgekomen is. Een vrachtwagen die op een oprit stond en wou vertrekken schatte zijn bocht verkeer in en kwam in aanrijding met een betonblok. Hierdoor scheurde zijn tank, waardoor de mazout op de rijbaan terecht kwam. Een deel van het goedje kwam ook in de riolering terecht.

De brandweer van Buggenhout werd er bijgehaald. Zij gooiden absorberende korrels op de mazout en damden de riolering af zodat er niet nog meer mazout in de riolering zou terechtkomen. De civiele bescherming werd er ook bijgehaald. Zij kwamen ter plaatse om de mazout verder op te ruimen. De straat is volledig afgesloten voor het verkeer. Niemand raakte gewond.