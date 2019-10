Studiebureau aan de slag om woonzorgcentrum Herfstdroom energiezuiniger te maken Nele Dooms

28 oktober 2019

18u14 0 Buggenhout Het gemeentebestuur van Buggenhout zet een studiebureau aan het werk om het woonzorgcentrum Herfstdroom energiezuiniger te maken. Gemeente en OCMW gaan hiervoor samenwerken met het Vlaams Energiebedrijf.

Eerder, in 2018, werd al een energiescan uitgevoerd in het rusthuis. “Op basis van die resultaten kunnen we nu subsidie krijgen om verschillende maatregelen te nemen die het energieverbruik in het gebouw naar beneden moeten halen”, zegt schepen van leefmilieu, klimaat en energie Geert Hermans (CD&V). “Het studiebureau zal er nu voor zorgen dat verschillende duurzame en energiebesparende maatregelen geïmplementeerd worden in het rusthuis. We denken dan bijvoorbeeld aan een grondige renovatie van de stookplaats, isolatie van leidingen, muren en daken, de aankoop van frequentiegestuurde pompen en zonneweringen.”

Er komt een volledige haalbaarheidsstudie die ook zicht zal geven op de ingeschatte energiebesparing, de CO2-reductie en de terugverdientijd van de energiebesparende investeringen. Het Vlaams Energiebedrijf zal de taken als aanbesteding, werfopvolging en uitvoering op zich nemen. Het woonzorgcentrum energiezuiniger maken zal zo’n 100.000 euro kosten. Ruim 20.000 euro daarvan worden gesubsidieerd door de Vlaamse overheid.