Studente Alex ontwerpt nieuwe leerlingenkaart voor Vlaamse Scholierenkoepel Nele Dooms

17 juni 2019

10u24 0 Buggenhout Het Sint-Vincentiuscollege van Buggenhout heeft duidelijk creatief talent in huis. De zeventienjarige Alex Emanuel heeft de leerlingenkaart, die verdeeld wordt over een half miljoen leerlingen in Vlaanderen, ontworpen.

De jongedame, uit het zesde jaar Economie-Moderne Talen, nam deel aan een wedstrijd van de Vlaamse Scholierenkoepel. Haar creatie belandt zo volgend schooljaar in een half miljoen broekzakken van jongeren. Daarmee krijgen scholieren kortingen op meer dan 800 plaatsen in Vlaanderen en Brussel. De wedstrijdoproep kende een recordaantal inzendingen, maar de jury koos het ontwerp van Alex uit.

“Mijn tweelingzus Britt vertelde me over de wedstrijd. Zij ging meedoen en dus besloot ik dat ook te doen”, vertelt Alex. “Ik heb een tweetal nachten gebrainstormd over het ontwerp. Toen ik begon te tekenen, wist ik meteen hoe hij zou uitdraaien. Inspiratie haalde ik vooral uit verschillende doodles. Het was een leuke uitdaging, maar ik had nooit gedacht dat mijn ontwerp zou winnen. Het is voor mij nu wel de bevestiging dat ik de juiste keuze maak als ik volgend jaar een opleiding in de grafische sector ga volgen.”