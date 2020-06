Strip “Het Spook van de Pastorie” klaar: “Moet aanzet zijn om al wandelend of fietsend troeven gemeente te ontdekken” Nele Dooms

14 juni 2020

10u24 0 Buggenhout De strip “Het Spook van de Pastorie” is klaar. De publicatie werd voorgesteld, hoe kan het ook anders, aan de pastorie van Buggenhout. “Laat dit verhaal een aanzet zijn om al wandelend of fietsend de vele troeven van onze gemeente te bezoeken”, zegt schepen Geert Mannaert (CD&V).

Vijftien jaar heeft het geduurd voor er een vervolg kwam op de Buggenhoutse strip “Het geheim van de Boskapel”, maar het is nu eindelijk zover. Bedenker van het idee Jozef Aerts en schepen Geert Mannaert sloegen daarvoor de handen in elkaar. Om de strip te tekenen deden ze beroep op tekenaar Marc Daniels, die eerder al het verhaal van de Boskapel vorm gaf. “Bij een rondleiding in de gemeente als voorbereiding op de strip kreeg ik een stortvloed aan informatie”, zegt Daniëls. “Buggenhout heeft zoveel troeven, dat er eigenlijk van elk item afzonderlijk een strip gemaakt zou kunnen worden. Ik moest het allemaal in één verhaal krijgen. Het spook als basisidee voor de strip kwam tijdens die rondleiding, toen Jozef met een verborgen ruimte achter een trap in de pastorie toonde.”

Daniëls maakt zich sterk dat hij nog lang niet uitverteld is over Buggenhout. “Voor mijn part komen er nog strips en moet daar niet opnieuw 15 jaar op gewacht worden”, zegt hij. “Over het spook van de Pastorie is één ding duidelijk: bestaande figuren in de strip herkennen is geen toeval en berust niet op verbeelding.”

Jozef Aerts is blij dat de strip eindelijk een feit is. “Het zal al zo lang in de pijplijn”, zegt hij. “De strip van de Boskapel was zo’n succes dat er wel een vervolg moest komen. De rijkdom van Buggenhout is nu vereeuwigd in een album waar jong en oud iets kan van opsteken.”

Schepen Geert Mannaert ziet de strip als aanzet voor Buggenhoutenaren om de eigen gemeente te verkennen. “De Wiesbeekhoeve, Patattenmolen, pastorie, ijskelder, en nog zoveel andere historische gebouwen komen er in aan bod, op een ludieke en toegankelijke wijze”, zegt hij. “Er bestaan in onze gemeente verschillende fiets- en wandelroutes die de kans geven al dat moois op die manier te ontdekken. Zo zijn er de fietsroute Buggenhout 2.0 die langs alle bezienswaardigheden passeert, een mountainbikeroute die de landschappelijke schoonheid in de verf zet en een kapelletjesroute die de nadruk legt op het religieus erfgoed. Elke deelkern heeft dan ook nog eens zijn eigen wandelroutes. Die zullen nog bewegwijzerd worden en uitgewerkt in een uitklapbare kaart.”