Streetband Joeng en Aat animeert bewoners Herfstdroom en seniorenflats Nele Dooms

15 mei 2020

Buggenhout Van oude klassiekers tot nieuwe populaire nummers. Daar konden de bewoners van woonzorgcentrum Herfstdroom en de aanpalende seniorenflats op de OCMW-campus aan de Groenlaan in Buggenhout vrijdagnamiddag van genieten. Dat hadden ze te danken aan de streetband 'Joeng & Aat'.

De streetband bestaat uit vijf muzikanten. “De naam Joeng & Aat zegt het zelf: de leden verschillen wat in leeftijd, maar ook de muziek die we brengen loopt over enkele decennia heen”, zegt Johan Macharis. “We laten er graag zoveel mogelijk mensen van genieten.”

Om dat waar te maken, trokken de muzikanten vrijdagnamiddag naar de Buggenhoutse OCMW-campus. “Zeker in deze coronacrisis kan muziek voor velen een hart onder de riem betekenen”, zegt Macharis. “Daarom vonden we een live optreden voor de inwoners van Herfstdroom en de flatbewoners een goed idee. Het brengt hen wat amusement in een sombere periode.”