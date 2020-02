Stormschade in Buggenhout Bos beperkt: vooral beuken omver geblazen Nele Dooms

12 februari 2020

17u13 0 Buggenhout De stormschade in Buggenhout Bos is bij de doortocht van storm Ciara het voorbije weekend redelijk beperkt gebleven. Dat leert nazicht van het gebied door boswachter Reinhart Cromphout.

“Een vijftigtal grotere bomen zijn omver geblazen”, zegt Cromphout. “Dat is minder erg dan bij de vorige grote storm in maart 2019. Het zijn vooral beuken die gesneuveld zijn. Die zijn niet zo diep geworteld. Dit type bomen heeft het bovendien al niet gemakkelijk door de recente droge zomers. Ze hebben te weinig vocht gekregen en hebben daardoor last van afstervende takken. Omdat ze minder gezond en vitaal zijn, zijn zij het eerste slachtoffer van een storm.”

De meeste omgevallen bomen situeren zich in het midden van het bos. Over wandelpaden lagen er vijf bomen. “Die zijn opgeruimd, zodat de paden weer vrij zijn voor wandelaars”, zegt Cromphout. “Op de andere plaatsen laten we alle bomen gewoon liggen. Dat is goed voor de zwammen en amfibieën. Dood hout brengt leven in het bos.”