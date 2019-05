Steven Creyelman stemmenkanon van bosgemeente Nele Dooms

27 mei 2019

10u19 17 Buggenhout Steven Creyelman, die ook bij de voorbije gemeenteraadsverkiezingen in oktober met zijn partij Vlaams Belang in Buggenhout al een topscore neerzette, mag zich sinds zondag stemmenkampioen in de bosgemeente noemen. Hij kreeg, vanop de derde plaats op de lijst van Vlaams Belang voor de Kamer, in Oost-Vlaanderen liefst 10.617 voorkeurstemmen achter zijn naam.

Met een stevige persoonlijke score is Creyelman verkozen tot volksvertegenwoordiger in het federaal parlement. Het is geleden van begin jaren 2000 dat Buggenhout eens een volksvertegenwoordiger had. Dat was toen in het Vlaams Parlement met Paul Van Malderen (CD&V). Creyelman steekt in Buggenhout op vlak van voorkeurstemmen alvast met kop en schouders boven andere Buggenhoutse kandidaten uit. N-VA’er Ward Vranken belandt op dat vlak op de tweede plaats met 7.955 stemmen achter zijn naam. Vervolgens komen de CD&V’ers Pierre Claeys, burgemeester in Buggenhout, en Geert Hermans, schepen, met respectievelijk 3.801 en 3.615 voorkeurstemmen. Bart Callaert haalde voor sp.a 1.297 stemmen.

Creyelman is zeer tevreden met zijn resultaat, en dat van zijn partij. “Voor het Vlaams Belang is dit resultaat natuurlijk een bijna onwaarschijnlijk succes en een beloning voor de mensen die de tocht door de woestijn hebben aangevat”, zegt hij. “Waar wij in 2014 groot waren in het erkennen van onze nederlaag, moeten wij nu nederig zijn bij deze overwinning. Persoonlijk ben ik heel erkentelijk voor de kans die ik nu krijg en ik zal er alles aan doen om dat vertrouwen niet te schenden. Ik sta gewoon versteld van de meer dan 10.600 voorkeurstemmen. Wie had dat verwacht? Ik alvast niet. Feit is dat ik de Buggenhoutse kiezer bijzonder dankbaar moet zijn. Zonder hun vertrouwen in oktober vorig jaar, zou ik deze kans ongetwijfeld niet gekregen hebben. Het is nu aan mij om die met twee handen te grijpen.”