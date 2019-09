Steeds meer zwerfkatten in bosgemeente: “Extra samenwerking met vrijwilligers Poezenbos nodig” Nele Dooms

25 september 2019

15u10 0 Buggenhout Oppositiepartij N-VA wil in Buggenhout een grondigere aanpak van de problematiek van zwerfkatten. “Alleen zo kunnen we de huidige plaag terugdringen”, klinkt het. Bij de vzw Poezenbos, die zich inzet voor zwerfkatten en kittens, beamen ze de problematiek: “We zien het aantal meldingen alleen maar stijgen”.

Met een vijftiental vrijwilligers is de vzw Poezenbos dagelijks in de weer voor katten in nood in Buggenhout en omgeving. De dieren krijgen de nodige zorgen en kunnen dan weer de natuur in. Om kittens op te vangen, kan de vzw beroep doen op een twintigtal gastgezinnen, waar ze de eerste twaalf weken kunnen verblijven om sociaal te worden. Daarna gaan ze naar geïnteresseerde gastgezinnen. Door het dagelijkse werk met katten in de bosgemeente, weten ze bij de vzw Poezenbos als geen ander hoe de populatie de jongste tijd gestegen is.

“Het voorbije jaar hebben we al 305 kittens en katten opgevangen”, zegt Elly Moyens. “En dat zijn er een pak meer dan voordien. We bestaan met onze vzw nu drie jaar en het aantal is alleen maar toegenomen. Buggenhout werkte jaren geleden met het dierenasiel Vetas in het kader van een zwerfkattenbeleid, maar dat werd stopgezet toen die organisatie in opspraak kwam. Daarop zette een vrijwilligster zich in voor dit beleid. Maar sinds zij daarmee gestopt is, gebeurt er eigenlijk haast niets concreet meer. Gevolg? De populatie zwerfkatten neemt alleen maar toe. En dat is niet verwonderlijk als je weet dat een niet gesteriliseerde of gecastreerde kat twee à drie nestjes per jaar voortbrengt.”

Bij Elly blijven de meldingen van over zwerfkatten en gevonden kittens dan ook onophoudelijk binnen komen. “Dag en nacht ben ik hier mee bezig”, zegt ze. “Dat is me ook niet te veel, omdat ik veel van dieren hou. Maar deze werking kost ook enorm veel geld. Om alles te kunnen blijven bol werken, lijkt een degelijke en meer doorgedreven samenwerking met het gemeentebestuur geen slechte zaak.”

Cruciale locaties met grote concentraties zwerfkatten blijken de Dreef in Opstal, de Vekenstraat in Opdorp, Kasteelstraat aan Buggenhout Bos, de Provincialebaan en omgeving van het OCMW in het centrum. “Vorig jaar heeft de gemeente amper katten gevangen en gesteriliseerd. Daardoor zitten we nu met een echte plaag”, stelt oppositieraadslid Ward Vranken (N-VA). “Daarom dringen wij aan om een samenwerkingsovereenkomst op te starten met Poezenbos. Zij zijn meer gespecialiseerd en kunnen dit goed aanpakken. De gemeente kan zo haar taak van om een degelijk zwerfkattenbeleid te voeren delegeren aan deze vzw. Het zou een goede zaak zijn om zo de populatie zwerfkatten de baas te blijven.”

N-VA wijst er bovendien op dat elke gemeente in Vlaanderen twee schuilhokken ter beschikking krijgt voor zwerfkatten die na sterilisatie weer vrijgelaten worden. Bij elk schuilhok horen ook infoborden met contactgegeven van het lokale aanspreekpunt om zwerfkatten te melden, informatie over sterilisatieplicht en vraag om de dieren met rust te laten. “We zouden nog extra schuilhokken kunnen bestellen, in samenspraak met vzw Poezenbos”, zegt Vranken.