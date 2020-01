Stappenplan voor nieuwe toekomst vervuilde Alvat-site klaar: eerst dringend sloop van gebouwen Nele Dooms

17 januari 2020

16u48 0 Buggenhout Er is een stappenplan klaar om de vervuilde site Alvat in de wijk Briel in Buggenhout een nieuwe toekomst te geven. Openbare Afvalstoffenmaatschappij OVAM wil alvast zo snel mogelijk werk maken van de sloop van alle gebouwen en tanks op het terrein.

De Alvat-site, een vijf hectare groot gebied tussen de Schelde, de Brielstraat, de Otto De Maeyerstraat en de oude spoorweg Dendermonde-Puurs, ligt er al decennia lang vervuild en verloederd bij. Het terrein werd verlaten na een faillissement en de bodem is vervuild door vaten, verf en olie. Een dossier voor een herbestemming raakte jarenlang in het slop. Maar daar komt nu verandering in.

“OVAM werd een maand geleden eigenaar van de Alvat-site en heeft nu al een stappenplan klaar voor de toekomst. Dat is goed nieuws”, zegt een tevreden schepen Geert Hermans (CD&V). “In eerste instantie zal OVAM eerstdaags een sloopvergunning aanvragen bij de gemeente om alle gebouwen en tanks op het terrein te slopen en te verwijderen. Deze klus dient geklaard te zijn tegen 2021.”

Vervolgens zal OVAM een nieuw beschrijvend bodemonderzoek uitvoeren. De resultaten daarvan moeten er zijn tegen 2022. “Vervolgens zal het gemeentebestuur een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) opstellen om het terrein een nieuwe bestemming te geven. Keuzes daarin hangen af van de bodemresultaten”, zegt Hermans. “Het RUP zal vorm krijgen in 2022-2023.”

Op basis van het RUP kan OVAM een projectontwikkelaar zoeken voor de site. Tussentijds zal de eigenlijke sanering van bodem en grondwater opstarten. “We zijn blij dat er nu opnieuw perspectief is voor dit gebied”, zegt Hermans. “Als gemeente zullen we alle stappen nauwgezet volgen. Er moet nog een lange weg afgelegd worden, maar we zijn wel echt terug op goede weg nu.”