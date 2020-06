Staat door uw verhaal de ‘boom van het jaar’ in Buggenhout? Doe nu mee Nele Dooms

18 juni 2020

Buggenhout Wordt een boom uit Buggenhout dit jaar verkozen tot 'boom van het jaar'? Dat zal van de inwoners van de bosgemeente zelf afhangen. Het gemeentebestuur doet een oproep om mee te doen aan de wedstrijd. Aan de boom moet een mooi verhaal verbonden zijn.

Het Fonds Baillet Latour en de Stichting Behoud Natuur en Leefmilieu organiseren de wedstrijd ‘boom van het jaar 2020’. Het concept is simpel: iedereen kan een boom voorstellen als kandidaat. Het kan een mooie boom in de buurt zijn, of een exemplaar waar een leuk verhaal aan verbonden is. Deelnemen aan de wedstrijd is gratis.

Uit de verschillende kandidaten kiest de jury één laureaat per Vlaamse provincie en één uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De juryleden zullen zich voor hun keuze vooral baseren op het verhaal van de boom of zijn rol in de omgeving. Eens de selectie gemaakt, gaat een stemronde open en kiest iedereen mee de Belgische winnaar voor 2020.

Bomen kunnen worden ingezonden tot 30 juni. Op 1 september worden de provinciale winnaars bekend gemaakt en kan het stemmen beginnen. De Belgische winnaar kan een prijs ter waarde van 2.500 euro winnen en zal België volgend jaar vertegenwoordigen op de ‘European Tree of the Year’.

Zowel bomen van particulieren als op publiek domein kunnen meedoen. Elke boom moet wel door iedereen zichtbaar zijn. Info: boomvanhetjaar.be.