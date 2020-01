Sportievelingen lanceren Bosloper: “Ideale dorstlesser met zelf geoogste kastanjes” Nele Dooms

14 januari 2020

10u26 0 Buggenhout Sportvereniging De Boslopers uit Buggenhout brouwt een eigen bier. Voor hun “Bosloper” oogstten ze eigenhandig kastanjes en gingen daarmee aan de slag. Bij de club hebben ze de smaak alleszins te pakken, want er zitten ondertussen nog drie nieuwe bieren aan te komen.

De sportgroep De Boslopers telt een honderdtal leden. Allemaal houden ze ervan om in Buggenhout Bos te joggen en te lopen. “Na zo’n sportieve inspanningen houden we ervan om af te sluiten met een drankje”, vertelt Werner Van Ingelgem. “Doorgaans gebeurt dat in Staminee Eikenhof. Graag drinken we een Orval om te bekomen van de training, maar dat bier is niet altijd overal gemakkelijk te krijgen. Bovendien is dat bier niet meteen favoriet bij onze vrouwelijke leden. Vandaar ontstond het idee om dan maar zelf een eigen biertje te brouwen.”

De Boslopers gingen er voor op cursus bij Wijn- en Biermakersgilde ‘t Vaatje in Lebbeke. Daar mochten ze ook experimenteren om het voor hen ideale recept te maken. “Het is uiteindelijk een uniek brouwsel geworden, waarbij we kastanjes uit het eigen Buggenhout Bos gebruiken”, zegt Van Ingelgem. “Dat geeft een specifieke smaak aan ons bier. De eerste reacties van proevers zijn alvast erg positief.”

De sportievelingen omschrijven hun bier, van 6,5 graden, als “ideale dorstlesser”. Om het te serveren is zelfs een speciaal glas ontworpen. “Dat versmalt bovenaan om de geur goed te bewaren”, legt Van Ingelgem uit. “Het logo toont een hert. Vanzelfsprekend verwijzen we daarmee naar het bos.”

Van de Bosloper is in eerste instantie 80 liter gebrouwen, maar daar komen er binnenkort nog eens 500 liter bij. De Boslopers hebben alvast wel de smaak te pakken, want er wordt al nagedacht om nog drie andere, nieuwe bieren te brouwen. “Zo willen we de vroegere Panterpils uit Baasrode weer tot leven wekken”, klinkt het. “Daarvoor hebben we documenten van vroeger met informatie en recepten van het bier teruggevonden. Om de jongere generatie aan te spreken, denken we bovendien aan de creatie van een Woodman IPA, met citrussmaak. En tot slot gaan we ook voor een wit bier, de Blondine.”

Wie de Bosloper wil proeven, kan terecht in Staminee Eikenhof, in de Bosstraat in Buggenhout.