Spoorwegovergang Hopveldweg voortaan definitief gesloten: “Overweg was te onveilig” Volgende overweg op het lijstje: Hooilaart, maar daar wordt eerst nog fietstunnel aangelegd Nele Dooms

25 juni 2019

17u13 0 Buggenhout De spoorwegoverweg aan de Hopveldweg in Buggenhout is voortaan definitief afgesloten. De maatregel kadert binnen de intentie van de Infrabel om overal zoveel mogelijk overwegen te sluiten. Later volgt in Buggenhout ook nog de sluiting van de overweg aan de Hooilaart. De gemeente kon er wel voor zorgen dat de overgangen in de Beukenstraat, Weiveld en Kerkstraat open blijven.

Vier overwegen wilde Infrabel aanvankelijk sluiten op het grondgebied van Buggenhout: die aan de Beukenstraat, die aan de Hooilaart-Koudehaard-Hauwerstraat, aan de Kerkstraat en aan de Hopveldweg. Maar zover komt het niet. In het Mobiliteitsplan van Buggenhout is enkel een akkoord over twee overwegen, die aan Hooilaart en die aan Hopveldweg. “De spoorwegovergangen in de Beukenstraat, Weiveld en Kerkstraat blijven dus open”, verzekert schepen van Mobiliteit Geert Hermans (CD&V). “Die zijn te belangrijk voor de doorstroming van het verkeer in onze gemeente. Onder andere het Weiveld is een belangrijke as voor bijvoorbeeld schoolgaande jeugd. We willen niet dat er door sluiting van overwegen verkeersproblemen ontstaan.”

Wel staat het Buggenhoutse gemeentebestuur honderd procent achter de sluiting van de spoorwegovergang aan de Hopveldweg-Reigersweg. Die sluit daarom als eerste en is voortaan niet meer te gebruiken. “Deze overweg was vrij onveilig”, legt schepen Hermans uit. “Het was een smalle, schuine overgang. In het verleden gebeurden er al ongevallen. Het is dan ook een logisch gevolg dat deze spoorwegovergang definitief gesloten is. Het verkeer heeft alternatieven in de Mandekensstraat en Beukenstraat om de spoorweg over te steken.”

Fietstunnel en fietssnelweg

Binnen enkele jaren zal bovendien en tweede spoorwegovergang, die aan de kruising van Hooilaart met Koudehaard en Hauwerstraat, sluiten. Daar wordt wel eerst een fietstunnel aangelegd. Zo moet het autoverkeer wel rondrijden, maar fietsers niet. “Deze fietstunnel zal volledig betaald worden door Infrabel”, zegt Hermans. “De fietstunnel zal deel uitmaken van de langeafstandsverbinding voor fietsers tussen Dendermonde en Mechelen. Deze fietsverbinding loopt langs Reigersweg, Koudehaard en via de fietstunnel naar Willekooi, Kerkhofstraat en Sportveldstraat.”

In de Reigerweg komt een fietsstraat in combinatie met een tractorsluis. “In de Kerkhofstraat zal nog een fietspad komen naast de spoorwegbedding”, klinkt het. “De Sportveldstraat wordt dan weer een fietsstraat tot Malderen. Vanaf daar kan je al fietsen naast de spoorwegbedding richting Mechelen. Binnenkort zullen we met Dendermonde samenzitten om het traject in Dendermonde te bespreken.”

Het is een bewuste strategie van Infrabel om overwegen te sluiten en/of te vervangen. “Dat gebeurt uit veiligheidsoverwegingen”, klinkt het daar. “Er gebeuren nog te veel ongevallen aan overwegen. In het kader daarvan organiseren we ook sensibiliseringscampagnes om in te zetten op meer veiligheid. Het vervangen van de kruisingen van treinverkeer met wegverkeer zorgt overigens niet alleen voor meer veiligheid, maar komt ook de stiptheid van treinen, onderhoudsinterventies van sporen en leefbaarheid van de buurt ten goede.”