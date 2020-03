Speelplein Spelemee ziet werking groeien: “Dringend nood aan extra animatoren” Nele Dooms

10 maart 2020

13u33 0 Buggenhout De jongeren van speelplein Spelemee van Buggenhout zijn op zoek naar extra animatoren. Een groeiende werking tijdens de zomervakanties is de aanleiding.

De jongste drie jaar zag de Buggenhoutse speelpleinwerking, gevestigd op de site Platteput, haar werking groeien. Dagelijks komen er in de zomervakantie gemiddeld een tachtigtal kinderen langs. Ook in de passvakantie draait de werking op volle toeren.

“Maar als er steeds meer kinderen naar het speelplein komen, hebben we daar ook genoeg animatoren voor nodig”, zegt Jens Lissens van Speelplein Spelemee. “Momenteel beschikken we over een team van een twintigtal monitoren. Maar dat zouden er eigenlijk 35 moeten zijn om alles vlot te laten verlopen. We doen dus een warme oproep naar jongeren om zich te engageren voor Spelemee.”

De speelpleinwerking zal dit jaar de laatste week van de paasvakantie, van 14 tot 17 april, plaatsvinden. Tijdens de zomervakantie is dat van 6 juli tot 14 augustus. Jongeren die interesse hebben om als animator aan de slag te gaan bij Spelemee, kunnen terecht op een kennismakingsavond op zondag 15 maart. Enige voorwaarde is 16 jaar zijn. Info: info@spelemee.be.