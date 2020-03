Slechts vijftig klanten mét winkelkarretje toegelaten in Delhaize: “Goeie zielen nodig om klanten zonder kar buiten te houden en karretjes te ontsmetten” Nele Dooms

18 maart 2020

16u33 0 Buggenhout In de supermarkt AD Delhaize in Buggenhout draaien ze momenteel met een dubbele bezetting aan personeel. De rekken raken zo snel niet aangevuld dan ze leeggemaakt worden door klanten. Komt nog bij dat door de afstandsregels in deze coronacrisis slechts vijftig klanten tegelijk én alleen met winkelkarretje binnen mogen. “Ik heb zelfs extra volk nodig om klanten daarop te wijzen en karretjes te ontsmetten”, zegt Laurens Messagie. Hij doet een oproep naar “goeie zielen” om te helpen.

Hectisch is het, in de AD Delhaize aan de Kerkstraat in Buggenhout. Omdat mensen massaal aan het hamsteren geslagen zijn in deze coronacrisis, is het er al dagen alle hens aan dek om de winkelrekken steeds opnieuw aan te vullen. Maar het is niet daarover dat uitbater Laurens Messagie zich momenteel het hoofd breekt. Hij heeft volk nodig aan de ingang van zijn supermarkt om hardleerse klanten op hun verantwoordelijkheid te wijzen.

“Wij laten, gezien de afstandsregels om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, slechts één klant per 20 vierkante meter toe in de winkel momenteel”, zegt hij. “Dat zijn maximaal vijftig winkelkarretjes. Exact die hoeveelheid staat klaar aan de ingang. Zijn die op, dan is het voor de volgende klant wachten tot er weer iemand buiten komt. Zo hebben we de garantie dat de afstand van anderhalve meter door iedereen gerespecteerd wordt. Alleen denken klanten dat ze tussendoor kunnen binnen glippen zonder kar en hun boodschappen gewoon dragen. Dat is echter absoluut uit den boze.”

En dus doet Messagie een oproep aan “goeie zielen” om aan de inkom van de winkel te staan en de klanten te wijzen op de regels. “Die persoon kan dan regelmatig de winkelkarretjes ontsmetten”, zegt Messagie. “Ondertussen zetten wij hier zelf al dertig personeelsleden in, terwijl we normaal maar met 16 zijn, om alles bol te werken. Al onze jobstudenten bijvoorbeeld zijn opgetrommeld. Anders trekken we het gewoon niet. Iedereen mag er zeker van zijn, dit is een enorm zware en emotionele periode. Laat ons hopen dat het tij snel keert.”