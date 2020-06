Slaatje Praatje kiest voor alternatieve aanpak met thuisleveringen van voedselpakketten: aantal gezinnen verdubbeld Nele Dooms

23 juni 2020

12u38 0 Buggenhout De coronacrisis krijgt de mobiele sociale kruidenier Slaatje Praatje in Buggenhout niet klein. Medewerkers zijn overgeschakeld naar een alternatieve aanpak met thuisleveringen van voedselpakketten. Ondertussen verdubbelde het aantal gezinnen dat nood heeft aan het initiatief.

Slaatje Praat is ondertussen een begrip in Buggenhout. De sociale kruidenier zorgt ervoor dat kansarme inwoners aan gezonde voeding kunnen geraken en tegelijk meer kansen op sociale contacten krijgen. Tweewekelijks voorziet Slaatje Praatje vele gezinnen van gratis producten, verse groenten en fruit, goedkopere producten en tweedehandskledij op de campus van het OCMW aan de Groenlaan. Het is vaak het ideale moment om samen te komen voor een kop koffie of warme soep.

De coronacrisis maakte het evenwel niet makkelijk voor het initiatief. “We moesten op zoek naar een alternatieve aanpak”, zegt Dirk Lissens. “Vanaf de eerste week van de crisis bleven onze medewerkers niet bij de pakken zitten en schakelden ze over op thuislevering van voedselpakketten. De steun en giften van burgers, ondernemers, serviceclubs aan deze kwetsbare groep mensen zorgden voor een hartverwarmend signaal en werden dankbaar aanvaard.”

Medewerkers van de sociale dienst en verschillende vrijwilligers maakten de alternatieve aanpak tot een succesverhaal. “Medewerkers van de technische dienst van de gemeente schoten ter hulp en rijden momenteel uit met de drie bestelwagens om gezinnen thuis te beleveren”, zegt Lissens. “Het is erg druk, want het aantal gezinnen dat behoefte heeft aan dit initiatief verdubbelde tijdens de coronacrisis. We helpen nu 90 gezinnen in plaats van 45. Dit toont nogmaals aan hoe essentieel dit project is.”

Deze week vindt de laatste bedeling aan huis plaats. Vanaf juli zal Slaatje Praatje opnieuw op de campus aan de Groenlaan te vinden zijn. Ook dat zal gebeuren met respect voor de strenge maatregelen in de strijd tegen Covid-19. Wie meer wil weten over Slaatje Praatje kan terecht op www.buggenhout.be/slaatje-praatje, of via info@buggenhout.be of 052/33.95.11.