Sint-Vincentiuscollege wordt Rode Neuzenschool voor een Warme William op school Nele Dooms

08 november 2019

16u09 2 Buggenhout Ook het Sint-Vincentiuscollege van Buggenhout heeft zich geregistreerd als Rode Neuzenschool. Om in te zetten op het mentaal welzijn van jongeren, wil de school een Warme William-project opzetten. Om daar het nodige geld voor te verzamelen, vinden de komende weken verschillende acties plaats.

De Rode Neuzentour kreeg het Sint-Vincentiuscollege al op bezoek. Leerlingen van het tweede en derde middelbaar waren daarvoor welkom in De Pit om te luisteren naar wat Rode Neuzen, de actie van VTM en radiozender Qmusic om jongeren mentaal en fysiek sterker te maken, voor hen kan betekenen. “Ook onze school wil leerlingen helpen hun mentale, fysieke en sociale weerbaarheid te verhogen”, zeggen begeleidende leerkrachten Elke Van Rode en Annelies Lauwers. “Om in dat opzet te slagen willen we projecten op poten zetten, die onze leerlingen de ruimte geven zich ten volle te ontwikkelen.”

Eén van die projecten is het uitwerken van de Warme William-campagne op school. “Een “Warme William” is iemand die er is voor een ander en oprecht aandacht heeft voor die ander”, legt Lauwers uit. “Het is een initiatief van het Fonds ‘GavoorGeluk’ en zet in op het versterken van de veerkracht en het mentaal welzijn bij kinderen en jongeren. Maar om dit waar te kunnen maken zijn centen nodig.”

Daarom registreerde SiViBu haar acties op de website van Rode Neuzendag. Het ingezamelde bedrag gaat integraal naar de Rode Neuzenprojecten op de school. Zo organiseren de leerlingen van 3 STW op vrijdag 15 november een pannenkoekenslag. Ter voorbereiding werken ze aan een integrale opdracht rond psychische problemen bij jongeren. Enkele andere creatieve leerlingen ontwerpen ook kerst- en nieuwjaarskaartjes om te verkopen. En op vrijdag 22 november houdt de leerlingenraad een Rode Neuzenfuif, met hotdogs, heerlijke sapjes en Rode Neuzenaccesoires.