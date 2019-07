Sint-Vincentius Basisschool trots op juf Lien na deelname Special Olympics Nele Dooms

03 juli 2019

15u25 0

De Sint-Vincentius Basisschool van Buggenhout is trots op haar juf Lien Turneer. De jongedame was dan ook één van de sterspeelsters tijdens de Special Olympics, het sportevenement voor personen met een beperking. Lien behaalde er maar liefst drie medailles, waarvan één gouden en twee zilveren. Ze leverde knappe prestatie bij het verspringen , de 100 meter en de 200 meter lopen. “Juf Lien is erg geliefd op onze school en dus zetten we haar met veel plezier in de bloemetjes voor haar sportieve prestaties”, zegt Geertrui Geernaert van de basisschool. “Lien helpt al enkele schooljaren elke woensdag- en vrijdagvoormiddag mee in de peuter- en kleuterklassen. Jassen aantrekken, bekers afwassen, mapjes vullen, tranen opdrogen,.. Daarmee is ze een onmisbare kracht op onze school en de kleuters en juffen zijn dol op haar. Naast dit vrijwilligerswerk, helpt ze ook twee dagen in een manège in Opwijk en gaat ze naar het dagcentrum Blijdorp. Met het team van Blijdorp trainde ze een heel jaar erg hard voor de Special Olympics. Met resultaat! We zijn bijzonder fier op haar.”