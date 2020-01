Silke en David blazen met Het Middelpunt horeca bos extra leven in en breiden zaak nu uit met automaat voor afhaalmaaltijden Nele Dooms

21 januari 2020

11u32 5 Buggenhout Hij was traiteur, zij leerkracht. Maar sinds een paar maanden baten Silke De Cre (25) en David Robert (27) brasserie Het Middelpunt aan de Kasteelstraat in Buggenhout uit. Daarmee blazen ze de horeca aan Buggenhout Bos extra leven in. Het koppel ziet de toekomst groot. Zopas plaatsten de twee een automaat voor afhaalmaaltijden aan de zaak als extra service. En tegen de zomer moet een buitenbar met minikinderboerderij een feit zijn.

Twee kleine kindjes van 2,5 jaar en 10 maanden hebben Silke en David, maar dat houdt hen niet tegen om voluit te gaan voor de uitbouw van een eigen zaak. Daarvoor namen ze de vroegere taverne Küssnacht over en bouwden die om naar Brasserie Het Middelpunt. “David had voordien een traiteurszaak in Peizegem”, vertelt Silke. “Daarbij kreeg hij steeds meer de vraag of hij voor feestjes of evenementen ook een zaal aan de hand kon doen. Het bracht ons op het idee om een eigen horecazaak te beginnen. Dan is er altijd een zaal ter beschikking. Toen we een pand aan de Kasteelstraat te huur zagen staan, zijn we daar op gesprongen. Ikzelf zette er mijn job als leerkracht voor opzij.”

Twee maanden lang werd er grondig verbouwd, gerenoveerd en ingericht. Het resultaat is een sfeervol decor om een hapje te eten met grijstinten en warme rode en bruine accenten. Eyecatcher is een grote foto van het Buggenhout Bos met centraal de kindjes van het koppel. Op verschillende plaatsen is met hout gewerkt. “Takken die we zelf uit een bos gehaald hebben om wanden op een natuurlijke manier vorm te geven”, zegt Silke. “We namen een binnenhuisarchitect onder de arm om het hier zo gezellig mogelijk te maken. De aanpassingswerken voerden we vooral eigenhandig uit. Zelfs de speeltuin in de tuin monteerden we zelf.”

Uitbreiden

Met Het Middelpunt willen Silke en David zich vooral richten op de vele wandelaars en fietsers die Buggenhout Bos bezoeken. “Zij kunnen hier een koffie drinken, een pannenkoek eten”, klinkt het. “Daarbij vinden we het belangrijk dat ook kinderen zich hier welkom voelen. We vonden dat er in de omgeving van het bos eigenlijk iets ontbrak gericht op kinderen en daar willen we op inspelen. Maar evengoed kunnen liefhebbers bij ons terecht om lekker te eten. We hebben een kaart voor de grote en de kleine honger, met suggesties en verfijnde gerechten, maar ook croque monsieurs en spaghetti.”

Met twee zalen, waar respectievelijk plaats is voor 65 en 50 bezoekers, heeft het koppel de handen vol. Toch denken ze al aan uitbreiden. “Een vuurdoop hebben we alvast achter de rug, nu kijken we alweer verder naar de toekomst”, zegt Silke. “Tegen de zomer van dit jaar moet een buitenbar een feit zijn. Met een miniboerderijtje waar geiten, konijnen en kippen zullen rond lopen. Dat is leuk voor de kinderen.”

Automaat met verse afhaalgerechten

Bovendien is zopas een automaat aan de brasserie geplaatst waar geïnteresseerden dagverse afhaalgerechten in kunnen terug vinden. “Voor mensen met weinig tijd om te koken”, zegt Silke. “Ze moeten maar langs de automaat passeren, meenemen en thuis opwarmen in de microgolfoven. Bedoeling is dat we in de gerechten zo veel mogelijk gaan variëren. Onder andere spaghetti, pasta, kip, witloof in de oven, parmentier schotel, soep en balletjes in tomatensaus zitten in het aanbod. Met dit initiatief kan David ook zijn inspanningen als traiteur integreren in de zaak. We geloven dat hier echt een markt voor is: mensen hebben niet veel tijd, maar willen wel graag vers eten.”

Het Middelpunt is open op woensdag, donderdag en vrijdag, vanaf 11.30 uur, op zaterdag vanaf 15 uur en op zondag vanaf 10 uur.