Septemberkermis verhuist naar Kamiel Van Belleplein Nele Dooms

26 augustus 2019

15u58 10 Buggenhout Het centrum van de Septemberkermis in Buggenhout zal vanaf dit jaar niet meer op het Kerkplein liggen, maar wel op het nieuwe Kamiel Van Belleplein achter de kerk. Daar voorziet het gemeentebestuur zowel op zaterdag 31 augustus als zondag 1 september verschillende live-optredens.

Op zaterdag komt om 16 uur Jeuk langs. Jan Pladijs en zijn makkers laten alle kinderen dansen en meezingen op de tonen van bekende kinderhits en eigen materiaal. Om 18 uur treedt het Motown Orchestra op en om 20.30 uur volgt Guy Swinnen, gekend van The Scabs. In de Kerkstraat vindt zaterdag een rommelmarkt plaats. Op zondag 1 september brengt vanaf 15 uur ‘t Muziek er de ambiance in. De Jacobsband en Vrienden staan om 16.30 uur op het podium. Om 18 uur is het de beurt aan The Fakeband en om 20 uur aan Peter Koelewijn. Het hele weekend lang staan kermisattracties opgesteld in de Stationsstraat en op het kerkplein. Daar geldt een parkeerverbod. De Kerkstraat en de Kerkhofstraat worden bovendien afgesloten voor het verkeer.