Seniorenraad doet 55-plussers feesten Nele Dooms

29 augustus 2019

De Seniorenraad van Buggenhout organiseert op woensdag 4 september het jaarlijkse Seniorenfeest. Alle 55-plussers uit de gemeente zijn daarop welkom. Er is een optreden van zanger Stephen McQueen voorzien. Liefhebbers kunnen terecht in Zaal Nicolaas, aan de Jachtweg 1 in Buggenhout. Het feest start om 14 uur, de deuren openen om 13 uur. De toegang bedraagt 10 euro. Info: 0477/239.519.