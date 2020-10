Securityfirma bewaakt gemeentehuis: “Steun personeel na geval van agressie” Nele Dooms

17u14 0 Buggenhout Wie het gemeentehuis van Buggenhout, aan de Nieuwstraat, de jongste tijd binnen wil, moet voorbij bewakingsagenten van een securityfirma. Zij zijn ingeschakeld door het CD&V-gemeentebestuur om de veiligheid van het personeel te garanderen. Dat kreeg recent te maken met een vrij verregaande vorm van agressie.

Oppositieraadslid Wim Mommaers (N-VA) wilde tijdens de jongste gemeenteraad weten waarom de gemeente plots beroep deed op een securityfirma aan het Buggenhoutse gemeentehuis. “In een verslag van het schepencollege lezen we over een agressiviteitsprobleem waarmee onthaalteam en sociale dienst in het gemeentehuis geconfronteerd werden”, zegt Mommaers. “Maar een bewakingsfirma inschakelen lijkt toch wel heel verregaand. Zeker als de wijkpost van de lokale politie zich vlak naast het gemeentehuis bevindt.”

Uitweiden over het specifieke geval van agressie waarmee het personeel te maken kreeg, wilde burgemeester Pierre Claeys (CD&V) niet. Daarvoor verwees hij naar de besloten vergadering van de gemeenteraad. “De security inschakelen was wel een bewuste keuze”, zegt hij. “Het personeel kon na het voorval mentale steun gebruiken. Ze waren erg onder de indruk van de feiten en we moesten iets doen om mogelijk te maken dat ze voort konden werken. Personeel krijgt regelmatig te maken met agressie, vooral verbaal, maar deze keer was het erger. De private bewakers zijn nu ingeschakeld in afwachting van een meer permanente oplossing. Er zal een stil alarm aan de bureaus komen. Delicate afspraken vinden voortaan ook in de wijkpost van de politie plaats in plaats van in het kantoor in het gemeentehuis.”